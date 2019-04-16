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Zahmetli durduklarına bakmayın! Kendi mutfağınızda da yapabileceğiniz lezzetli tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Latte, süt reçeli, İzmir bombası ya da lahmacun... Genelde bu lezzetleri restoranlarda yer ya da marketlerden satın alırız. Ancak bu yiyecek ve içecekleri yapmak düşündüğünüz kadar zahmet istemiyor. Vereceğimiz tarifler ile canınızın istediği her an onların tadına varmanız mümkün. İşte dışarıdaki hallerini aratmayan yiyecek ve içeceklerin kolay tarifleri.

Zahmetli durduklarına bakmayın! Kendi mutfağınızda da yapabileceğiniz lezzetli tarifler

Klasik tariflerden sıkıldıysanız bir de dışarıda yemek ya da almak için can attığımız o yemekleri kendi mutfağınızda pişirin! Gözünüz hiç korkmasın. Bu tarifler son derece pratik ve kolay. Lezzeti mi? Şüpheniz olmasın :)

Alfredo soslu tavuklu fettucine

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Kafe ve restoranlarda ilk tercihinizse size dev hizmet yapıyoruz ve tadına doyum olmaz bu makarnayı kendi mutfağınızda en lezzetli halde pişirmenize yardım ediyoruz. Tadının muhteşem olmasının yanı sıra son derece ekonomik de! Detayları için tıklayın.

Belem turtası

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Portekiz'in en meşhur tatlısını yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İpeksi kreması ve çıtır hamuruyla gönülleri fethetmeye geliyoruz, buyursunlar.

Süt reçeli

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Tatlı krizlerine ilaç gibi gelen süt reçelini tam kıvamında yapmak için bu tarife bir göz atın! Tık tık.

Pumpkin spice latte

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Bal kabaklı latte nam-ı diğer pımpkin spice latte! Bu tarifi mutlaka deneyin, kafelerde satılanlardan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Detayları için tıklayın.

İzmir bombası

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Son zamanların fenomen tatlılarından biri olan İzmir bombası, akışkan çikolatası ile gönlümüzü çaldı! Tarifin detayları için tıklayın.

Fıstıklı tahin helvası

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Ağızda eriyen yumuşacık kıvamı ve eşsiz lezzetiyle herkesin beğenisini toplayacak bu tarifi mutlaka deneyin! Detayları için tıklayın.

Milföy lahmacun

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Evde çıtır çıtır, enfes bir lahmacun keyfi yapmak o kadar kolay ki! Bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. Detayları için tıklayın.


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