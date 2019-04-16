Zahmetli durduklarına bakmayın! Kendi mutfağınızda da yapabileceğiniz lezzetli tarifler

Klasik tariflerden sıkıldıysanız bir de dışarıda yemek ya da almak için can attığımız o yemekleri kendi mutfağınızda pişirin! Gözünüz hiç korkmasın. Bu tarifler son derece pratik ve kolay. Lezzeti mi? Şüpheniz olmasın :)

Alfredo soslu tavuklu fettucine



Kafe ve restoranlarda ilk tercihinizse size dev hizmet yapıyoruz ve tadına doyum olmaz bu makarnayı kendi mutfağınızda en lezzetli halde pişirmenize yardım ediyoruz. Tadının muhteşem olmasının yanı sıra son derece ekonomik de! Detayları için tıklayın.

Belem turtası



Portekiz'in en meşhur tatlısını yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İpeksi kreması ve çıtır hamuruyla gönülleri fethetmeye geliyoruz, buyursunlar.

Süt reçeli



Tatlı krizlerine ilaç gibi gelen süt reçelini tam kıvamında yapmak için bu tarife bir göz atın! Tık tık.

Pumpkin spice latte



Bal kabaklı latte nam-ı diğer pımpkin spice latte! Bu tarifi mutlaka deneyin, kafelerde satılanlardan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Detayları için tıklayın.

İzmir bombası



Son zamanların fenomen tatlılarından biri olan İzmir bombası, akışkan çikolatası ile gönlümüzü çaldı! Tarifin detayları için tıklayın.