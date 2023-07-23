Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı hangi kanalda?

Zalgiris Vilnius ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Zalgiris Vilnius Galatasaray maçının rövanşı ise 2 Ağustos’ta oynanacak. İşte, Zalgiris Vilnius Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal, karşılaşmanın saati ve kanalı...

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da başlayacak.

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçının Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz’da, rövanş ise 2 Ağustos’ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi’nde 22 karşılaşmaya çıkan Zalgiris'in 15 üstünlük, 4 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor. Zalgiris 2. sırada yer alıyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 1. Ön Eleme Turu’na kadar giden ve Konferans Ligi’ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu’nda oynayan Zalgiris’te 17 karşılaşmada 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

