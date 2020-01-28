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Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkemede Şeniz'den Nedim'i kurtaran sözler! Zalim İstanbul 28. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 03:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 28. son bölümü ekrana geldi. Zalim İstanbul son bölümde Agah'ın yeğeni Nedim, Şeniz'i öldürmeye teşebbüs suçuyla mahkeme karşısına çıktı. Ancak finalde Şeniz'in mahkemeye gelmesi ve Nedim'i suçsuz çıkarması herkesi şaşırttı. Peki Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 28. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 27 Ocak Pazartesi akşamı 28. son bölümüyle ekrana geldi.

Nedim'in yargılandığı mahkeme salonun gelen Şeniz, davanın seyrini değiştiren itiraflarda bulundu. Şeniz mahkemede, "Nedim annesini kaybettikten sonra üç tane evladım oldu benim. Hiç birini ayırmadım. Nedim'i sanık kürsüsünde görmek canımı acıtıyor. Her şey kaza sonucu oldu. Nedim benim evladım gibidir, şikayetçi değilim. Nedim Karaçay'ın serbest bırakılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 3 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 29. yeni bölüm fragmanı ise Kanal D tarafından henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 28. bölümünde Nedim, Şeniz'i öldürmeye teşebbüs davasından mahkemeye çıkıyor; fakat, hakimin kararını açıklaması sırasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Nedim elleri kanlı bir şekilde otelden ayrılırken Şeniz, otel görevlileri tarafından yaralı bir şekilde bulunur. Görevliler hemen ambulansa ve polise olayı bildirirler. Şeniz hastaneye kaldırılırken polis, Karaçay köşküne doğru hareket eder. Nedim, Şeniz ile yaşadığı olayı aklından çıkartamadığı için şok yaşamaktadır. Asıl büyük şok polislerin köşke girmesiyle başlar. Nedim, herkesin gözleri önünde Şeniz Karaçay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınır. Bu olay ile şaşkınlık içindeki köşk halkı Şeniz'in kaldırıldığı hastaneye giderler. Nedim, sorguda yaşananları anlatmakta zorlanır. Olay yerindeki bıçak ile Nedim'in üzerindeki Şeniz'e ait kanlı giysi incelenir. Nedim, tutuklanma kararı ile mahkemeye çıkarılır. Hakimin kararını vereceği sırada ilginç bir gelişme yaşanır..

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