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Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğrenecek mi? Zalim İstanbul 31. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2020 02:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 32. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Şeniz'i bitirmek isteyen Ceren, en büyük planını sahneye sürüyor. Diğer yandan ise Ceren, Nedim'in ses kaydını Agah'a dinletiyor. Agah ise dinlediği ses kaydından sonra adeta yıkılıyor. İşte Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 17 Şubat Pazartesi akşamı 31. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 24 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL 32. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren, Şeniz'i bitirmek ister. Ona olan öfkesi gün geçtikçe artmıştır. Elindeki son kozu ortaya sermeye hazırdır. Nedim'in ses kaydını Agah'a dinletecektir. Şeniz'e olacakları söyler. Şeniz belki de ilk defa bu kadar korkar.

Agah, ses kaydını dinlemek için telefonu açar. Şeniz yolun sonuna mı geldi? Agah'ın tepkisi ne olacak?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle 24 Şubat Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre’ye gerçekleri itiraf eder. Nedim’in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

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Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

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Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

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Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.

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