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Zalim İstanbul 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz ölüyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul'dan ayrılacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 29.02.2020 01:43 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 33. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde sonunda büyük karşılaşma yaşanıyor. Agah, köşeye sıkışan Şeniz'in karşısına çıkarak ona gerçekleri soruyor. Çocuklarının gerçek babasının kim olduğunu soran Agah aldığı cevap karşısında çileden çıkıyor. Şeniz ise çatıdan aşağıya düşüyor. Peki Zalim İstanbul'da Şeniz ölüyor mu? Mine Tugay'ın canlandırdığı Şeniz'e ne olacak? Agah'ın çocuklarının babası kim? İşte yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Agah ve Şeniz karşı karşıya geliyor. Şeniz, Agah'ın gazabından kurtulabilecek mi?

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ZALİM İSTANBUL'DA ŞENİZ'E NE OLDU?

Sonunda büyük karşılaşma yaşanır. Agah, köşeye sıkışan Şeniz'in karşısına çıkar ve ona gerçekleri sorar.

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Çocuklarının gerçek babasının kim olduğunu soran Agah aldığı cevap karşısında çileden çıkar. Damla ve Cenk anne ve babasını o halde görünce şoke olur.

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Şeniz çatıdan aşağıya düşer. Artık yolun sonuna gelmiştir. Şeniz ölecek mi?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya’nın yaptığı plan tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır.Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır.

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Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez.
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Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler.

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Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?

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