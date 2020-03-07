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Zalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyor

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2020 01:45 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 34. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Şeniz, tekerlekli sandalye ile köşke dönüyor. Nedim'e yaptıklarının ceremesini çeken Şeniz, hastaneden sakat bir şekilde köşke geliyor. Agah, Şeniz'in ihaneti üzerine büyük acı çekiyor. İşte Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL'DA NELER OLACAK?

Cenk ise, Cemre'ye olan aşkı yüzünden kederlidir. Aralarında hiç bir sırrın olmamasını istemektedir.Bu yüzünden Cemre'ye, Ceren'in bebeğiyle ilgili itirafını yapıyor! Cemre, duydukları yüzünden büyük üzüntü duyuyor.
Agah ihanet sonucunda ne yapacak? Nedim'in intikam ateşi sönecek mi? Cenk bedel ödemeye hazır ve Cemre'ye her şeyi itiraf ediyor.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’ i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır.
Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır.
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Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.

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Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır.

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Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.

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