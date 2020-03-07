Zalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyor

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL'DA NELER OLACAK?

Cenk ise, Cemre'ye olan aşkı yüzünden kederlidir. Aralarında hiç bir sırrın olmamasını istemektedir.Bu yüzünden Cemre'ye, Ceren'in bebeğiyle ilgili itirafını yapıyor! Cemre, duydukları yüzünden büyük üzüntü duyuyor.

Agah ihanet sonucunda ne yapacak? Nedim'in intikam ateşi sönecek mi? Cenk bedel ödemeye hazır ve Cemre'ye her şeyi itiraf ediyor.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’ i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır.

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır.



Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.