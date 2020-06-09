Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah Karaçay ölüyor mu? Zalim İstanbul 37. son bölüm izle!

Zalim İstanbul'un 15 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, köşkte dengeler değişiyor. Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.



