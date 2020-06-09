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Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah Karaçay ölüyor mu? Zalim İstanbul 37. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.06.2020 03:05 | Son Güncelleme

Kanal D'nin dizisi Zalim İstanbul, aylar sonra yeni bölümüyle ekrana döndü. Zalim İstanbul 37. bölümüyle 8 Haziran Pazartesi akşamı ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 38. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Agah'ın köşkte baygın halde bulunması herkesi korkutuyor. Peki Zalim İstanbul'da Agah Karaçay ölecek mi? İşte Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, koronavirüs nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı. Zalim İstanbul aylar sonra, yeni bölümüyle 8 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara döndü.

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CENK, KÖŞKTE EGEMENLİĞİNİ İLAN EDİYOR!

Zalim İstanbul'un 15 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, köşkte dengeler değişiyor. Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle 15 Haziran Pazartesi 20.15'te Kanal D'de.

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Zalim İstanbul'un 37. bölümünde Ceren, DNA raporunu herkese göndererek ortalığı duman ediyor!

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.

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