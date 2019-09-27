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Zalim İstanbul, Afili Aşk ve Azize dizileri Cannes yolcusu!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 01:19 | Son Güncelleme

Kanal D International, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizileri Zalim İstanbul ve Afili Aşk ile merakla beklenen yeni dizisi Azize’yi MIPCOM 2019’da uluslararası medya gruplarının beğenisine sunacak.

Zalim İstanbul, Afili Aşk ve Azize dizileri Cannes yolcusu!

İlk bölüm lansmanı Nisan ayında MIPTV’de gerçekleşen; Romanya, Makedonya, Macaristan, Kazakistan, Pakistan ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülke ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Zalim İstanbul, güçlü kadrosu, iyi ve kötüyü aynı anda yansıtan hikayesiyle yabancı alıcıların odaklandığı dizilerin başında geliyor.

Haziran ayında reyting sıralamalarına hızlı bir giriş yaparak, aynı başarıyı sonbahar sezonuna da taşıyan romantik komedi Afili Aşk, MIPCOM 2019’da öne çıkacak diğer Kanal D dizisi olacak.

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Yakın dönemde Gürcistan ve Ortadoğu ülkeleri gibi ülkelerde yayına girecek olan Afili Aşk’ın Cannes’da da Türkiye’deki kadar ses getirmesi bekleniyor. Ayşe ve Kerem’in giderek büyüyen aşklarının yarattığı tatlı gerilimin çifti; “dünyanın unutulmaz çiftleri” arasına taşıması da beklentiler arasında.Dünya dizi sektörü için büyük önem taşıyan MIPCOM2019 fuarını değerlendiren Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna, “15 senedir güçlü dizilerle katıldığımız sektörün bu en önemli fuarında, bu yıl da yine birbirinden etkileyici yapımlarla yer alacağız. Geçmişte bu fuarda sunduğumuz Fatmagül, Öyle Bir Geçer Zamanki, Siyah Beyaz Aşk, Vatanım Sensin, Güllerin Savaşı ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlar dünya çapında başarılar elde ederek kült dizilere dönüştüler.

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Bugün Fatmagül, 154 ülkeye satılarak bir dünya fenomeni oldu. İspanya başta olmak üzere birçok ülkede yerli yapımcılar tarafından yeniden çekiliyor. Hatta, Şili, Paraguay, Bolivya, Ekvador ve Orta Amerika başta olmak üzere dünya ekranlarında ilk gösterimlerinden yıllar sonra yine aynı başarıyı yakalayarak, yerel reytinglerde ilk sıraya yerleşti.

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Global izleyiciye Ruthless City ve Love Trap olarak sunduğumuz Zalim İstanbul ve Afili Aşk’ın da, yeni yapımımız Azize’nin de bu tarz başarılara imza atması bizi çok mutlu edecek. Bu sezon Kanal D iki başarılı dizinin uyarlamasına da imza atacak. Bu yapımlar da eklendiğinde uluslararası platformlara 2019-2020 sonbahar/kış sezonunda geniş bir portföy sunuyor olacağız” dedi.

MIPCOM, 14-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Cannes’da gerçekleştirilecek.

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