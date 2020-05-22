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Zalim İstanbul dizisi için flaş karar! Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Zalim İstanbul dizisi için flaş karar! Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Avşar Yapım imzalı Zalim İstanbul dizisi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında setlere ara vermişti.

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul dizisinin, Ramazan Bayramı sonrası setlere çıkacağı öğrenildi. Ekip ilk olarak çekimleri yarım kalan 37. bölümün çekimlerini tamamlayacak.

TV100'ün haberine göre, yapımcı Şükrü Avşar'ın her şey yolunda giderse bayram sonrası 3 bölüm çekmeyi planladığı öğrenildi. Aysun Erdoğan, Seda Çakır ve Özlem Yakıcı'nın yazdığı dizinin devam edip etmeyeceği ise gelecek olan reyting sonuçlarına göre belirlenecek.

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Zalim İstanbul dizisi son olarak 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümüyle ekrana gelmişti.

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde Ceren’i hayatının şoku beklemektedir.Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

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