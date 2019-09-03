Zalim İstanbul, yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti.

Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak?

Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.

Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle 9 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!



