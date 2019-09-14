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Zamana karşı yarış! 'Her geçen dakika durum kötüye gidiyor'

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DÜNYA  | 14.09.2019 02:34 | Son Güncelleme

Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, Ay yüzeyine iniş sırasında sinyal irtibatı kesilen Vikram modülüyle iletişim kurabilmesi için yaklaşık bir haftalık zamanı kaldığı bildirildi.

Zamana karşı yarış! 'Her geçen dakika durum kötüye gidiyor'

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) ismi açıklanmayan bir yetkili, "Her geçen saat bataryadaki güç tükeniyor. (Modülün) Gücü ve çalışması için hiçbir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Doğru yönlendirmeyle modülün bir süre daha çalışabilmesi için enerji üretilebileceğini ve pillerin güneş panelleri aracılığıyla şarj edilebileceğini belirten yetkili, bu durumun giderek daha az olası göründüğünü ifade etti.

'HER GEÇEN DAKİKA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR'

Yetkili, her geçen dakika durumun daha da kötüye gittiğini kaydederken, modülle bağlantının yeniden kurulmasının uzak bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Modülün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi olduğu hatırlatılırken, ISRO'nun Vikram'la yeniden bağlantı kurabilmesi için yaklaşık bir hafta süresi olduğu belirtildi.

MODÜL , BİR HAFTA İÇİNDE KAPANABİLİR

Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 6 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, 8 Eylül'de sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Modülün, bir hafta içerisinde enerjisinin tükeneceği ve kapanacağı ifade ediliyor.

VİKRAM, 2 EYLÜL'DE CHANDRAYAAN-2'DEN AYRILMIŞTI

İçinde "Pragyan" adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.

ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu.

Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu.

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti.

2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uzay aracı

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