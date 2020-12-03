Zara McDermott spor taytıyla poz verince olay oldu

TV yıldızı Zara McDermott paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Zara McDermott 3 kilo verdikten sonra spor salonunda çalışırken yaptığı ayna selfiesini paylaştı.

Ünlü isim spor salonuna gitme yasağı bitince hemen spora koştu. Turuncu taytıyla ayna önünde poz veren 23 yaşındaki Zara McDermott olay oldu. McDermott paylaşımına "Spor salonu hakkında yeterince gönderi paylaşmadığımı fark ettim ve hemen yapmalıyım! İşte bugün başlıyorum" notunu düştü.

Kendimin en iyi versiyonuyla 2021'e gireceğim diyen ünlü yıldızın paylaşımlarına beğeni yağdı.



Tv yıldızının zayıf görüntüsü bazı hayranlarının ise tepkisini çekti. Zara McDermott tepkilere "Benimle aynı yolda olan diğer insanları daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri için motive etmek istiyorum. Asla kilo vermekle ilgili değil" dedi.



Zara, motivasyonunu nefes nefese kalmadan koşabilmek olduğunu söylerken; pizza, paket servis ve makarna yemektense diyetinde daha fazla meyve ve sebze olmasını tercih ettiğini de ifade etti.



