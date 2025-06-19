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'Zararsız' dediği bir buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! İki kere elinden ısırdı

Hatay’ın Payas ilçesinde bir eve giren 1,5 metrelik kara yılanı yakalayan ve "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, yılanı doğaya bırakmadan önce ısırıldı. Zararsız olduğunu söylediği yılanın saldırısı cep telefonu kamerasına yansırken, Başer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Zararsız' dediği bir buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! İki kere elinden ısırdı
Çiğdem Sevinç

Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı.

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Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı.

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İKİ KEZ ISIRDI

Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi.

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Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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