Zayıflamasıyla dikkat çekmişti! Zara şimdi de imaj değiştirdi

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de çok konuşuluyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü ismin bu defa imaj değişikliğine gitti.

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.

Formda haliyle takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü isim bu defa saçlarını değiştirdi.

Yeni halini 'Sarı geçişli saç.. Beğenenler kırmızı kalp atsın beğenmeyenler ise mavi kalp' notu ile paylaşan Zara takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü ismin son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Her halinle güzelsin', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yaparken bazı kullancılar da 'Siz siyah saç kadınısınız', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.





