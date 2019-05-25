Zayıflığın güzellik olmadığını kanıtlayan muhteşem kadınlar!

Modern dünyada birinin size “zayıf” demesi bir iltifattır ve “şişman” olarak adlandırılmak bir damgalamadır. Ancak bu popüler inancın aksine, sıska olmak, formda olmakla eşit değildir. Aslında, düzenli egzersiz yapmayan zayıf insanlar düşük zindelik seviyelerine, düşük kas tonusuna ve düşük dayanıklılığa sahip olma eğilimindedir.
Birinin bedeninin büyüklüğünün güzellik veya zindelik seviyesini ölçemediğine inanmaktadır. Bu nedenle, size sadece güzelliğin büyüklük olduğuna inanan asırlık inanca meydan okuyan değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve formda olma fikrini daha da önemli kılan ve ilham veren bazı ruhları derledik.
İşte zayıf olmak yerine formda olmanın güzellik olduğunu kanıtlayan o kadınlar...
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