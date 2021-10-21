Zehra filmi nerede ve ne zaman çekildi? Zehra filminin oyuncuları kimler?

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Sen Beni Ölümden Döndürdün" isimli öyküsünden uyarlanan Zehra filminin senaryosu Bülent Oran tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğunda Yücel Çakmaklı'nın bulunduğu Zehra filminin çekimlerinin bir kısmı Antalya'da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

ZEHRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, Zehra'nın kocası Murat için yaptığı fedakarlıklar konu alınır. Zehra eğlence hayatından hoşlanan zengin bir ailenin kızıdır. Zehra'nın babası Mümtaz, kızının arkadaşlarını sevmez. Böylelikle Mümtaz, kızı Zehra'yı bir süreliğine köye götürür. Bu duruma başlarda oldukça üzülen Zehra, vakit geçtikçe köye alışır. Köyde Murat ile tanışan Zehra yuva kurar. Ancak Murat geçirdiği bir kaza sonucu kör olur ve Zehra'yı kısa sürede terk eder. Zehra ise Murat’tan ayrılmamak için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır.

ZEHRA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Zehra filmi 1972 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi.

ZEHRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ediz Hun

Suzan Avcı

Hülya Koçyiğit

Yalçın Gülhan

Hulusi Kentmen



