Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Güzelliği dillere destan olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş Türkiye'nin önde gelen dergilerinden birinin yılbaşı sayısı için poz verdi. Siyah bir elbise giyen Zehra Güneş, ayakkabı olarak ise klasik bir bot tercih etti.

Zehra Güneş, derin bacak dekoltesiyle adından söz ettirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü voleybolcunun tarzını beğenmedi. Güneş'in pozuna ''Kızı neden böyle giydirdiniz'' ve ''Bu kıyafeti çok aradılar mı acaba?'' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli ile ilişkisine ara verdiği iddiası sosyal medyayı çalkalamıştı.

Aşk pozlarını silen ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.



