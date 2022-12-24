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  4. Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

24.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü'nün efsane isimleri arasında yer alan güzel voleybolcu Zehra Güneş, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Siyah ışıltılı bir elbise tercih eden Zehra Güneş, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Güzelliği dillere destan olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş Türkiye'nin önde gelen dergilerinden birinin yılbaşı sayısı için poz verdi. Siyah bir elbise giyen Zehra Güneş, ayakkabı olarak ise klasik bir bot tercih etti.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zehra Güneş, derin bacak dekoltesiyle adından söz ettirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü voleybolcunun tarzını beğenmedi. Güneş'in pozuna ''Kızı neden böyle giydirdiniz'' ve ''Bu kıyafeti çok aradılar mı acaba?'' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli ile ilişkisine ara verdiği iddiası sosyal medyayı çalkalamıştı.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Aşk pozlarını silen ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zehra Güneş bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı


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Zehra Güneş Hisse senedi avro ele

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