Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.
Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmasının yanı sıra Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.
Bir süredir aşk yaşayan Zehra Güneş ve Eren Dişli, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
İkilinin pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.
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