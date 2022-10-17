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Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

17.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım'daki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel voleybolcu Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'nin pozuna, ''Çakma profesör'' notunu düştü.

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.

Zehra Güneş sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

İş insanı Davut Dişli'nin oğlu olan Eren Dişli, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmasının yanı sıra Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanı.

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

Bir süredir aşk yaşayan Zehra Güneş ve Eren Dişli, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

İkilinin pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''

Zehra Güneş boy farkıyla gündem olan sevgilisini paylaştı! ''Çakma profesör''


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Zehra Güneş eren dişli sevgilisi boy farkı
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