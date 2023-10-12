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Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı

12.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ta forma giyen Zehra Güneş anne ve babasıyla poz verdi. Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu sosyal medyayı salladı.

Filenin Sultanları'nda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Zehra Güneş son olarak bir markanın yüzü olmuş ve beğeni toplamıştı. Son olarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe’yi 3-2 yenen ve şampiyon olan VakıfBank'ta oynayan Güneş yine kupayı kaldırdı.

Kızları Zehra Güneş'i şampiyonluk maçında yalnız bırakmayan Güneş ailesi sosyal medyayı salladı.

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Zehra Güneş'in anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyada paylaşılınca ailenin boyları herkesi şaşırttı.

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Zehra Güneş'in ailesiyle pozlarına "E böyle ana babadan böyle evlat çıkar normal", "Anne ve babadan bu boyda kız normal", "Maşallah çok güzel fotoğraf", "Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar", "Yok artık uzunlar ailesi" yorumları geldi.

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Zehra Güneş Oyuncu anne

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