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Zehra Güneş son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca sosyal medyanın diline düştü

16.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle sık sık gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güneş'in son pozunda İngilizce bir yazıyı yanlış yazması dikkatlerden kaçmadı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. En son Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş teşekkür paylaşımındaki pozlarıyla beğeni toplamıştı.

zehra güneş son pozuyla büyüledi

Güzel voleybolcu Instagram hesabından paylaştığı son pozuyla dikkatleri üzerine topladı. İngilizce bir not yazan Güneş'in yazım hatası takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

zehra güneş pozlarıyla nefes kesti

İngilizce "Tüm gözler ödülde" yazan Zehra Güneş paylaşımına ilk olarak "Tüm gözler fiyatta" yazdı. Takipçilerinin uyarısı üzerine ünlü isim kelime hatasını düzeltti.

zehra güneş son pozuyla nefes kesti

Güneş'in "Tüm gözler fiyatta?" yorumunu yapan bir takipçisine başka bir kullanıcı "Prize yazması gerekmiyor mu" yanıtını verirken, bir başka kullanıcı ise "Aynen prize yerine price yazmış, düzeltir birazdan" dedi.

zehra-güneş

zehra güneş pozuyla büyüledi

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Zehra Güneş sosyal medya

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