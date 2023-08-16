Zehra Güneş son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca sosyal medyanın diline düştü

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. En son Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş teşekkür paylaşımındaki pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Güzel voleybolcu Instagram hesabından paylaştığı son pozuyla dikkatleri üzerine topladı. İngilizce bir not yazan Güneş'in yazım hatası takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İngilizce "Tüm gözler ödülde" yazan Zehra Güneş paylaşımına ilk olarak "Tüm gözler fiyatta" yazdı. Takipçilerinin uyarısı üzerine ünlü isim kelime hatasını düzeltti.

Güneş'in "Tüm gözler fiyatta?" yorumunu yapan bir takipçisine başka bir kullanıcı "Prize yazması gerekmiyor mu" yanıtını verirken, bir başka kullanıcı ise "Aynen prize yerine price yazmış, düzeltir birazdan" dedi.



