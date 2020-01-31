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Zemheri 4. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Trafik kazası yapan Ayaz'a ne oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 02:14 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önder’in,“Sözünü tutmadı; gelmeyecek!” sözleri üzerine babasını kurtarma umutlarını yitiren Firuze’nin gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda Ayaz, görüntülerin Ertan’ın eline nasıl geçtiğini sorguluyor. Büyük bir çıkmaza giren Ayaz’ın arabayla kontrolünü kaybettiği anlar ise heyecanı yükseltiyor. İşte Zemheri dizisi 4. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Zemheri 4. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Trafik kazası yapan Ayaz'a ne oldu?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 5 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zemheri yeni bölüm fragmanında Ayaz trafik kazası geçiriyor. Ayaz'a ne olduğu ise dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Zemheri (5)

Zemheri son bölümünde, Firuze’ye babasını kurtaracağına dair söz veren Ayaz ifade vermeye giderken polis arabasından inen annesini gördü. Ertan, Ayaz’ı engellemek için planını uygulamaya koymuştu. Ayaz ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktı.

Zemheri (5)

Çıkmaza giren Ayaz’ın kimi seçeceği şimdiden merak konusu oldu. Büyük bir kararın eşiğine gelen Ayaz, çaresizce donup kalırken Firuze de Ayaz'ın söz vermesine rağmen gelmemesiyle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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ZEMHERİ’NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaptıkları boşa giden, üstüne Ayaz’ın da işin içinde olduğunu öğrenen Firuze şoke olurken Ayaz, Firuze'nin babasının hayatına sebep olduğu gerçeği karşısında büyük bir vicdan azabı yaşadı. Görüntülerden istediğini alamayan Firuze, Demirkan Holding’e geri dönmenin yollarını aradı. Bunun için Ertan'la konuşup işini geri istemeye karar verdi ancak bu kolay olmadı. Ertan, Firuze'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ayaz ise Firuze’nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Aliye için Faruk'un paraları çaldırması ve üstüne ev sahibinin evden çıkmalarını istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamazken, ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif aldı. Yasin, oturdukları eve karşılık kardeşi Elvan’ı istedi.

Zemheri (1)

FİRUZE, AYAZ’DAN HESAP SORDU!

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak, Ayaz'dan habersiz aileleri bir araya getirecek bir yemek düzenledi. Yaşadığı vicdan azabıyla çıkmaza giren Ayaz olanların üstüne evde bir yemek sürpriziyle karşılaştı. Ses kayıt cihazını Ertan'ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, Ertan’ı etkileyerek işini geri almayı başardı. Ertan’ın Firuze ile kurduğu yakınlık ise Ayaz’ın sabrını zorladı. Tüm olaylar sonrasında dayanılmaz bir acı çeken Ayaz, Firuze için yanmayı göze alarak yalan ifade verdiğini itiraf edeceğini söyledi. Ve uzun zaman sonra iki aşık arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Ayaz Firuze'ye, babasını kurtaracağına ve gerçekleri söyleyeceğine dair söz verdi.

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Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri (4)
Zemheri 5 Şubat Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

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