Zemheri 4. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Trafik kazası yapan Ayaz'a ne oldu?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 5 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zemheri yeni bölüm fragmanında Ayaz trafik kazası geçiriyor. Ayaz'a ne olduğu ise dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Zemheri son bölümünde, Firuze’ye babasını kurtaracağına dair söz veren Ayaz ifade vermeye giderken polis arabasından inen annesini gördü. Ertan, Ayaz’ı engellemek için planını uygulamaya koymuştu. Ayaz ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktı.

Çıkmaza giren Ayaz’ın kimi seçeceği şimdiden merak konusu oldu. Büyük bir kararın eşiğine gelen Ayaz, çaresizce donup kalırken Firuze de Ayaz'ın söz vermesine rağmen gelmemesiyle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ZEMHERİ’NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaptıkları boşa giden, üstüne Ayaz’ın da işin içinde olduğunu öğrenen Firuze şoke olurken Ayaz, Firuze'nin babasının hayatına sebep olduğu gerçeği karşısında büyük bir vicdan azabı yaşadı. Görüntülerden istediğini alamayan Firuze, Demirkan Holding’e geri dönmenin yollarını aradı. Bunun için Ertan'la konuşup işini geri istemeye karar verdi ancak bu kolay olmadı. Ertan, Firuze'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ayaz ise Firuze’nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Aliye için Faruk'un paraları çaldırması ve üstüne ev sahibinin evden çıkmalarını istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamazken, ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif aldı. Yasin, oturdukları eve karşılık kardeşi Elvan’ı istedi.