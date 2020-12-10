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Zemzemiye Köyü: Terkedilen bir köy

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 10.12.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Zemzemiye Köyü: Terkedilen bir köy

Bilecik'in Söğüt ilçesi sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü'nün sakinleri, çeşitli nedenlerle 1950'li yıllardan itibaren terk ettikleri tarihi yerleşim yerini zaman zaman gezerek çocukluk ve gençlik yıllarını anıyorlar.

Eskiden üzüm bağları bulunan ve adını içme suyu kaynaklarının güzelliğinden alan Zemzemiye Köyü, yeni yapılan Söğüt-Eskişehir kara yolunun 2 kilometre yakınında yer alıyor.

Yıllardır ayakta duran minaresi, bazı bölümleri yıkılan tarihi evleri ve Osmanlı Dönemi'nden de izler taşıyan dokusuyla eski sakinlerine "zamanda yolculuk" yaptıran yerleşim yeri, fotoğraf meraklılarının ve bazı film yapımcılarının da zaman zaman ilgisini çekiyor.

bilecik zemzemiye köyü

Yerleşim alanının çok küçük olması, nüfusun artması, yola uzaklığı ve tarımın makineleşmesi nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren yakın bir bölgeye taşınarak burada yaşamaya başlayan köylüler, zaman zaman eski evlerinin olduğu alanlarda gezinti yapıyor.

1990'LI YILLARDA ZEMZEMİYE KÖYÜ'NDE KİMSE KALMADI

Köy muhtarı Yasin Göncekli, yaşamaya devam ettikleri bölgeyi "yeni Zemzemiye" olarak nitelendirdiklerini anlattı.

Eski yerleşimin tarihinin Osmanlı Dönemi'ne kadar uzandığını belirten Göncekli, "Yeni köye taşınmalar 1950'li yıllarda başlamış. İnsanlar peyderpey 1990'lı yıllara kadar burayı terk etti.

söğüt zemzemiye köyü

Daha sonra burada birçok film ve dizi çekildi. Pandemi döneminde pek gelemediler ama devamlı rağbet var. Tarihi dokusu çok güzel. Bu orijinal güzellik kalsın istiyoruz" diye konuştu.

Zemzemiye sakinlerinden Hasan Hüseyin Armutlu da çocukluğunda eski köyde uygulamalı eğitim yapıldığını, 1944-1949 yıllarında okula gittiğini aktardı.

zemzemiye köyü

Bu bölgede çok güzel günler geçirdiklerini dile getiren Armutlu, "Burası çok neşeli bir köydü. İnsanlar birbirine karşı sevgi doluydu. Dışarıdan bir garip çoban gelirdi, ona yardımcı olurlardı, evini yaparlardı.

Çaresiz insan bırakmazdık. Zamanında köyümüzde 70 hane vardı. Burada oturup tepeden köyü izlerken hüzünleniyorum. Dedeler, nineler, anneler, babalar, amcalar, teyzelerle geçirdiğimiz vakitleri anıyorum" dedi.

ZEMZEMİYE KÖYÜ "ESKİ GÜNLERİ VE YAŞANMIŞLIKLARI HATIRLATIYOR"

Süleyman Armutlu ise geçmişi özlediğini ifade etti.

Çocukluğunda meydanda toplanıp oyunlar oynadıklarını söyleyen Armutlu, şimdi köyün yakınındaki tepeden gelip bakınca eski günleri ve yaşanmışlıkları hatırladıklarını anlattı.

tarihi zemzemiye köyü

Armutlu, "Arkadaşlarla bazen geziyoruz, 'Şurası benim evimdi, burası benim evimdi' diyoruz. Köylüler olarak buranın yıkılmasını istemiyoruz. Tekrar canlansın istiyoruz. Cumartesi, pazar gelsin adam çoluğuyla çocuğuyla otursun, muhabbet etsin istiyoruz" diye konuştu.

zemzemiye bilecik

Armutlu, köyü görmek için yurt içi ve yurt dışından da ziyaretçilerin geldiğini, eski günleri sürekli yad ettiklerini sözlerine ekledi.


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