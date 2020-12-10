Zemzemiye Köyü: Terkedilen bir köy

Eskiden üzüm bağları bulunan ve adını içme suyu kaynaklarının güzelliğinden alan Zemzemiye Köyü, yeni yapılan Söğüt-Eskişehir kara yolunun 2 kilometre yakınında yer alıyor.

Yıllardır ayakta duran minaresi, bazı bölümleri yıkılan tarihi evleri ve Osmanlı Dönemi'nden de izler taşıyan dokusuyla eski sakinlerine "zamanda yolculuk" yaptıran yerleşim yeri, fotoğraf meraklılarının ve bazı film yapımcılarının da zaman zaman ilgisini çekiyor.

Yerleşim alanının çok küçük olması, nüfusun artması, yola uzaklığı ve tarımın makineleşmesi nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren yakın bir bölgeye taşınarak burada yaşamaya başlayan köylüler, zaman zaman eski evlerinin olduğu alanlarda gezinti yapıyor.

1990'LI YILLARDA ZEMZEMİYE KÖYÜ'NDE KİMSE KALMADI

Köy muhtarı Yasin Göncekli, yaşamaya devam ettikleri bölgeyi "yeni Zemzemiye" olarak nitelendirdiklerini anlattı.

Eski yerleşimin tarihinin Osmanlı Dönemi'ne kadar uzandığını belirten Göncekli, "Yeni köye taşınmalar 1950'li yıllarda başlamış. İnsanlar peyderpey 1990'lı yıllara kadar burayı terk etti.

Daha sonra burada birçok film ve dizi çekildi. Pandemi döneminde pek gelemediler ama devamlı rağbet var. Tarihi dokusu çok güzel. Bu orijinal güzellik kalsın istiyoruz" diye konuştu.