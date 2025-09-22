Zendaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor: Nazara gelip kafasını çarptı! Tom Holland, yeni Spider-Man filmi çekimlerinde yaralandı

Ünlü İngiliz oyuncu Tom Holland, Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man: Brand New Day için yapılan bir dublör sahnesi sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz Cuma günü İngiltere'nin Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları’nda gerçekleşti.

200 MİLYON DOLARLIK SET DURDU

İngiliz The Sun gazetesine göre, olay anında orada bulunan ve dublör olduğu düşünülen bir kadın da ambulansla hastaneye götürüldü. 200 milyon dolarlık prodüksiyona sahip filmin çekimleri durduruldu ve bu durumun birkaç hafta sürebileceği bildirildi.

Tom Holland'ın komedyen olan babası da bir yardım yemeğinde yaptığı açıklamada, oğlunun bir süreliğine sete ara vereceğini söyledi. Holland, nişanlısı Zendaya ile birlikte Londra’daki Mayfair semtinde düzenlenen aynı yardım etkinliğine katıldı ancak rahatsızlanarak geceyi erken terk etti.

TARİH DEĞİŞECEK Mİ?

Sony Pictures daha önce yaptığı açıklamada, Spider-Man: Brand New Day filminin 31 Temmuz 2026’da vizyona gireceğini duyurmuştu. Yaşanan olaydan sonra vizyon tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.