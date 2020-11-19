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Zendaya ve John David Washington’lı Malcolm & Marie’den mükemmel kare

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in heyecanla beklenen projelerinden biri olan Malcolm & Marie’den yeni kare yayınlandı. Ödül sezonunun iddialı projelerinden olan filmin başrollerini Zendaya ve John David Washington paylaşıyor.

Zendaya ve John David Washington’lı Malcolm & Marie’den mükemmel kare

Netflix’in sürpriz filmlerinden biri olan Malcolm & Marie’den yeni bir görsel yayınlandı. Başrollerini Zendaya ve John David Washington’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Sam Levinson oturuyor.

Tenet'in yıldızı John David Washington ve son zamanların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Zendaya'nın başrolünü paylaştığı Malcolm & Marie'nin 5 Şubat 2021 tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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MALCOLM & MARİE KONUSU

Malcolm & Marie, kendisi için büyük bir başarı anlamına gelen filminin galasından dönen film yapımcısı Malcolm ve kız arkadaşı Marie’nin yaşadıklarını anlatıyor. Galadan eve döndükten sonra Malcolm ve Marie arasında beklenmedik bir tartışma yaşanır. Geçmiş ilişkileri hakkında yaptıkları bu tartışma farklı boyutlara ulaşınca çift aşklarının gücünü sınamaya başlar.

Netflix, Zendaya ve John David Washington'lı Malcolm &amp; Marie filminin haklarını satın aldıNetflix, Zendaya ve John David Washington'lı Malcolm & Marie filminin haklarını satın aldı


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