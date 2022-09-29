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  4. Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen o elbiseye alternatif öneriler

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen o elbiseye alternatif öneriler

26.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy Ödülleri'ne sadece televizyon yapımları değil, birbirinden güzel elbiseler de damga vuruyor. Zendaya'nın geçtiğimiz törende giydiği siyah uzun elbisesi hayranları tarafından çok beğenildi. Hem gösterişli hem sade olmayı başaran elbisesiyle paylaşım yapan güzel oyuncunun fotoğrafı, beğeni yağmuruna tutuldu. İddialı tarzdaki bu elbiseye uygun alternatifleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen o elbiseye alternatif öneriler

Balolar, davetler ve diğer tüm özel günler her zaman en şık hâlinizi gözler önüne serer. Zendaya da Emmy Ödülleri'nde onu en şık gösterecek elbiseyi seçerek adından epeyce söz ettirdi. Cepleri, uzunluğu, kabarıklığı ve yakasıyla pek çok izleyicinin beğenisini kazanan elbisenin benzerini arıyorsanız sizin için seçtiğimiz parçaları daha yakından inceleyebilirsiniz!

1. İçinde prensesler gibi hissedeceksiniz: Frolada Maksi Elbise Kadın Kısa Kollu Yüksek Bel Balo Elbisesi

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

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Katıldığınız tüm özel davetlerde siyah bir kuğu gibi görünmenizi sağlayan Frolada Maksi Elbise Kadın Kısa Kollu Yüksek Bel Balo Elbisesi, hoş görüntüsü ile tarzınızı daha keskin çizgilerle yansıtıyor. Dantel detaylı kalp yaka olarak hazırlanan elbisenin bel kısmında şirin bir kurdele detayı yer alıyor. Sırt dekoltesiyle bütünleşen dantel detayları ise otantik görünüyor. Kabarık eteği ile göz dolduran elbise, polyester malzeme kullanılarak satışa sunuluyor. Kendinizi filmlerdeki gotik bir prenses gibi hissetmek isterseniz bu elbiseye şans verebilirsiniz.

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2. Tüm dikkatleri üzerinize çekin: Carmen Siyah Saten Balon Kol Yırtmaçlı Uzun Abiye Elbise

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

Kabarık ve pilili eteği ile Carmen Siyah Saten Balon Kol Yırtmaçlı Uzun Abiye Elbise, tarzıyla olduğu kadar fit görünümüyle de ilgi çekiyor. Gösterişli stilin kapılarını aralayan elbisenin yırtmacı, bacak boyunu daha uzun gösteriyor. Aynı zamanda elbisenin balon kolları bütün bir tarz oluşturuyor. Göğüs dekoltesindeki sivri yakalar ve hafif sırt dekoltesi ise ürünü alışılagelmiş abiye tarzından uzaklaştırıyor. Tek bant topuklu ayakkabılar ve minimal takılar ile kombinleyeceğiniz elbisenin toplamda altı farklı rengi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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3. Sadeliğiniz ve zarafetinizle öne çıkın: ABC Kol Detaylı Çift Yırtmaçlı Straplez Elbise

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

Zendaya gibi zarif ve iddialı görünmek istiyorsanız ABC Kol Detaylı Çift Yırtmaçlı Straplez Elbise tam size göre! Hem sağ hem sol bacak bölgelerinde ayrı şekilde bulunan yırtmaçlar elbiseyi sadeliğin ötesine taşıyor. Ürünün kol kısımlarındaki detaylar ise elbiseye farklı bir hava katıyor. Fiziğinizi ve vücut hatlarınızı ön plana çıkaran elbise, parmak uçlarına kadar inen boyuyla daha uzun görünmenize yardımcı oluyor. Kalp yakası ve askısız oluşu sayesinde konforlu hissettiriyor. Aynı zamanda son derece kaliteli ve hava geçiren kumaşı ile gün boyu cildinizin nefes almasını sağlıyor.

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4. Özel günlerinizde şık bir tercih: Rengin Göğsü ve Kuşağı Pileli Straplez Elbise

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

Alışılagelmiş abiyelerin dışında kalan tasarımıyla dikkat çeken Rengin Göğsü ve Kuşağı Pileli Straplez Elbise, siyahın asaletini yansıtıyor. Modelin düşen kolları, gövdenin geri kalanıyla birleşerek bütün bir görüntü sunuyor. Etek boyu ise topuk hizasına kadar devam ediyor. Birbiri üzerine gelen kuşakların hem dökümlü duruşu hem kıvrımlı yapısıyla oldukça şık görünmek mümkün. Ürünün altında bulunan astar, iç gösterme sorununu ortadan kaldırıyor ve konforlu bir kullanım sunuyor. 38 bedenden 48 bedene kadar üretilen bu elbiseyi detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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5. Vücut hatlarınızı öne çıkaran: Vanansa Kadınlar İçin Zarif Düğün Misafir Elbisesi

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

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Giydiğiniz anda dönem dizilerinden fırlamış gibi gözükeceğiniz Vanansa Kadınlar İçin Zarif Düğün Misafir Elbisesi, vücuda tam oturan yapısıyla fiziği ön plana çıkarıyor. Tüllü olması eteği daha kabarık gösteriyor ve yürürken daha şık bir duruş sergiliyor. Elbisenin üst kısmının dantel detaylarla işlenmesi ise zarif görünüm sağlıyor. Ayrıca kalp yaka oluşu minimal tasarımlı kolye kullanmak için ideal. Polyester ve naylon materyallerin birleşiminden meydana gelen elbise, son derece kaliteli ve dayanıklı kumaşı sayesinde tercih edenlerin beğenisini kazanıyor.

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6. Tarzınızı her yere uyarlayın: Laorchid Kadın Vintage Kokteyl Elbisesi

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

Şık tasarımı ve gösterişli yapısıyla Laorchid Kadın Vintage Kokteyl Elbisesi, omuz detaylarıyla göz dolduruyor. Madonna yakayı andıran kol detayları elbiseyi farklı bir tarzla bütünleştiriyor. Midi boy olarak tasarlanan modelin tamamında dantel detaylar bulunuyor. İç astarı, rahat ve esnek kumaşı sayesinde gün boyu konforlu hissetmeniz mümkün. Retro tarzıyla pek çok ortama uyum sağlayabilen elbisenin dantelsiz olarak tasarlanan siyah ve koyu yeşil seçenekleri de bulunuyor. Zendaya gibi kusursuz görünmenizi sağlayacak modeli güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. Şık olduğu kadar rahat hissettiren SpringStore Siyah Dantel Detaylı Pilili Abiye

Zendaya'nın Emmy Ödülleri için giydiği çok beğenilen elbiseye alternatif öneriler

Zarafetiyle sizleri büyüleyen SpringStore Siyah Dantel Detaylı Pilili Abiye, en sık tercih edilen modellerden biri. Dantel yapısı ve dökümlü duruşuyla stil sahibi kadınlara hitap eden elbise, tül detayları ile dikkat çekiyor. Fit duruşuyla vücut hatlarınını öne çıkaran elbise; düğün, nişan ve mezuniyet gibi özel davetler için ideal. Zarif bir topuz ve minimal takılarla tamamlayabileceğiniz model, renkli çanta ve topuklu ayakkabılar ile kombinlenebiliyor. Benzerlerine göre daha uygun fiyatlı olan bu abiye elbiseyi sepetinize ekleyerek şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

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Zendaya Emmy Ödülleri siyah elbise ele turu bacak boyu
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