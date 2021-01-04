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Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

TikTok ve Instagram fenomenleri lüks hayatlarını sosyal medya hesapları üzerinden göstermeye devam ediyor. Dünyaca ünlü fenomenlerin evleri adeta mimarlık dergisinden fırlamış gibi özenle dizayn edilmiş. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu evleri sizler için derledik.

Dünyaca ünlü influencer Yana Leventseva, Moskova’daki lüks dairesinin fotoğraflarını paylaştı. Yatak odasından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın bir anda gündemine oturan Leventseva’nın manzarası dikkatleri çekti. Instagram’da 1.4 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni modern mermer mutfağını da sponsorlu bir reklam gönderisi için kullandı.

yana leventseva

Evinin her köşesini sosyal medya hesabında sergilemeyi tercih eden Leventseva, erkek arkadaşı Romanovv'la da sık sık paylaşım yapıyor. İkilinin romantik kareleri takipçilerinden tam not alırken çiftin özel yaşamı yakından takip ediliyor.

avize

Ailesi zengin olan bir diğer influencer ise Moskova’da yaşayan Anya A. oldu. Evinde karantina yaptığı sırada bir fotoğrafını paylaşan Anya, lüks dairesindeki manzarasıyla gündeme geldi. Anya’nın dairesinin tam ortasında ise devasa büyüklükte 23 milyon sterline mal olan bir avize bulunuyor.

ash

TikTok kullanıcısı fenomeni olarak tanınan Ash, 530 bin takipçisine 1920’li yıllardan ilham alan sinema salonundan seslendi. Ash gönderisine “Herkesin evinde havalı olduğunu düşündüğü bir yer mutlaka vardır. Gizli bir dolap veya küçük bir sinema salonu olabilir” notunu düştü.


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