Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

Dünyaca ünlü influencer Yana Leventseva, Moskova’daki lüks dairesinin fotoğraflarını paylaştı. Yatak odasından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın bir anda gündemine oturan Leventseva’nın manzarası dikkatleri çekti. Instagram’da 1.4 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni modern mermer mutfağını da sponsorlu bir reklam gönderisi için kullandı.

Evinin her köşesini sosyal medya hesabında sergilemeyi tercih eden Leventseva, erkek arkadaşı Romanovv'la da sık sık paylaşım yapıyor. İkilinin romantik kareleri takipçilerinden tam not alırken çiftin özel yaşamı yakından takip ediliyor.

Ailesi zengin olan bir diğer influencer ise Moskova’da yaşayan Anya A. oldu. Evinde karantina yaptığı sırada bir fotoğrafını paylaşan Anya, lüks dairesindeki manzarasıyla gündeme geldi. Anya’nın dairesinin tam ortasında ise devasa büyüklükte 23 milyon sterline mal olan bir avize bulunuyor.

TikTok kullanıcısı fenomeni olarak tanınan Ash, 530 bin takipçisine 1920’li yıllardan ilham alan sinema salonundan seslendi. Ash gönderisine “Herkesin evinde havalı olduğunu düşündüğü bir yer mutlaka vardır. Gizli bir dolap veya küçük bir sinema salonu olabilir” notunu düştü.



