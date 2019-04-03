Zengin taklidi yaparak 19 kadını tuzağına düşürdü!

Sosyal medya platformu Instagram ile son dönemde bir hayli popüler olan ‘rich kids’ akımı ilginç bir dolandırıcılık hikayesi ile gündeme geldi.

19 KADINI DOLANDIRDI

Çin’de bu akımı kullanarak zengin taklidi yapan Çinli bir adam Instagram'da yayınladığı sahte kareler ile herkesi yalanlarına inandırdı ve 19 kadını dolandırdı. Gözaltına alınan Tan adlı adamın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

RICH KIDS AKIMI NEDİR?

Dünyanın zengin çocuklarının başlattığı lüks yaşam tarzlarını ve pahalı aksesuarlarını, arabalarını, evlerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştıkları bir akım olarak bilinen 'Rich Kids' akımı sosyal medyada oldukça popüler. Bu başlık altında paylaşım yapanlar ise instagramın zengin çocukları olarak biliniyorlar.

