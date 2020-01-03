Zerdeçalın faydaları nelerdir, zerdeçal nasıl kullanılır?

Bilim insanları zerdeçalın faydaları üzerine bilimsel bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmalar, zerdeçalda bulunan kurkumin'in anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin meme, akciğer ve mide de dahil olmak üzere belirli kanserlerin gelişimini durdurabildiğini gösterdi.
Philadelphia'nın Tapınak Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bileşiğin 1924'e kadar olan kanser tedavisinde kullanımı hakkında yaklaşık 5.000 akademik makaleyi inceledi. İnceleme sonucunda "anti-kanser kabiliyeti sergilediğini" buldular. Bilim insanları kurkimin maddesinin kanser hücrelerinin zararlı protein yaymasını durdurmaya yardımcı olduğunun altını çiziyor.
Bununla birlikte, zerdeçalın kanser tedavisinde kullanımında bazı çekinceler de ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda etkin maddenin baş ağrısı, kusma ve ishal gibi hoş olmayan yan etkilere sahip olduğu da vurgulandı.
Cancer Research UK, kurkuminin kanser hücrelerini öldürebileceğini "bazı kanıtlar" olduğunu, ancak bu konu üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.
Yapılan araştırmalarda, insanların daha fazla kurkumin yediği ülkelerde bazı kanser oranlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir. Uzmanlar, bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor: "Tıbbi nedenlerle kullanıldığında curcumin'in ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. Kanser tedavisi alıyorsanız kesinlikle durdurup zerdeçala yönlenmeyin. Sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz."
Zerdeçalın faydalarını detaylandıracak olursak;
İltihap gidericidir.
Mide problemleri olanlara tavsiye dilir.
İyi bir gaz ve idrar söktürücüdür.
Vücutta biriken zehirli maddeleri atar.
Kış günlerinde tüketimi tavsiye edilir çünkü gribe karşı son derece etkilidir.
Karaciğerin yakın dostudur. Karaciğeri toksinlerden arındırır.
Antioksidan etkilidir. Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür.
Safra kesesi ve safra yollarının fonksiyonel hastalıklarına karşı etkisi zerdeçal yararları arasındadır.
Zerdeçalı toz baharat şeklinde kullanabilirsiniz. Çorbalarınıza ve yemeklerinize diğer baharatlar gibi zerdeçal ekleyebilirsiniz.
Akşamları yatmadan önce ılık sütün içine yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyip içebilirsiniz.
Zerdeçal çayı da içebilirsiniz. Bunun için kaynamış suyun içine bir çay kaşığı zerdeçal ekleyip 10 dakika bekleyin. Çayınız 10 dakika sonra hazır olacaktır. Çayın içine bal ve limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
Zerdeçal tozunu bal ile karıştırıp sabahları aç karnına bir kaşık yiyebilirsiniz.
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