Zerdeçalın faydaları nelerdir, zerdeçal nasıl kullanılır?

Bilim insanları zerdeçalın faydaları üzerine bilimsel bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmalar, zerdeçalda bulunan kurkumin'in anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin meme, akciğer ve mide de dahil olmak üzere belirli kanserlerin gelişimini durdurabildiğini gösterdi.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Philadelphia'nın Tapınak Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bileşiğin 1924'e kadar olan kanser tedavisinde kullanımı hakkında yaklaşık 5.000 akademik makaleyi inceledi. İnceleme sonucunda "anti-kanser kabiliyeti sergilediğini" buldular. Bilim insanları kurkimin maddesinin kanser hücrelerinin zararlı protein yaymasını durdurmaya yardımcı olduğunun altını çiziyor.

Bununla birlikte, zerdeçalın kanser tedavisinde kullanımında bazı çekinceler de ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda etkin maddenin baş ağrısı, kusma ve ishal gibi hoş olmayan yan etkilere sahip olduğu da vurgulandı.

'DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR'

Cancer Research UK, kurkuminin kanser hücrelerini öldürebileceğini "bazı kanıtlar" olduğunu, ancak bu konu üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.