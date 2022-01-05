Zerdeçallı Fener Balığı Tava nasıl yapılır? MasterChef Zerdeçallı Fener Balığı Tava tarifi ve malzemeleri!

Zerdeçallı Fener Balığı Tava tarifi, MasterChef'de şef Ahmet Dede tarafından hazırlanmasının sonrasında merak ediliyor. Tarif için fener balığı, sarımsak, limon suyu gibi birkaç farklı malzeme gerekiyor. Peki Zerdeçallı Fener Balığı Tava nasıl yapılır?

ZERDEÇALLI FENER BALIĞI TAVA MALZEMELERİ NELER?

2 kg fener balığı

2 adet kaffir lime yaprağı

5 gr limon suyu

100 gr tereyağı misolu

1 diş sarımsak

ZERDEÇALLI FENER BALIĞI TAVA TARİFİ!

İlk olarak 1 adet tüm fener balığı 2- 2.5 kg ağırlığında. 4 kg fener balığının 2 adet yanağı kullanılır. Fener balığı şefin anlattığı şekilde prep yapılır.

Tabağa başlanırken önce ayçicek yağında teflon tavada altın sarısı olana kadar kızartılmalıdır. Daha sonra altı kısılmlı ve, sarımsak, miso tereyağı ile banyo yaptırılmalıdır.

Ardından son bir dakikada lime yaprağı ve son 5 saniyede limon suyu eklenir ve balık tavadan dinlenmeye başka bir konteynere alınır. 60 derece fırında dinlenmeye alınmış olan balığın üstüne 10 dk tavadaki tereyağı da dökülür. Afiyet olsun!

