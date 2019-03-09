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Zerrin Özer'den Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.03.2019 02:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konserinde sanatçı Zerrin Özer, sevenleriyle bir araya geldi.

Zerrin Özer'den Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.

Zerrin Özer, Gaziantep'in annesinin memleketi olduğunu ve kendisini hep Gaziantep aşkıyla büyüttüğünü dile getirdi. Özer, kente gelirken duygulandığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu ekledi.

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özer, "Bize her gün kadınlar günü" dedi.

En çok sevilen şarkılarını seslendiren Zerrin Özer'e, konser salonundakiler de eşlik etti.

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zerrin özer 8 mart dünya kadınlar günü Gaziantep

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