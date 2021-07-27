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Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım

27.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayvanseverlerden tepki aldı. Özer, gelen tepkiler sonrasında konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım

Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

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Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

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Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür diledi.

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Instagram
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