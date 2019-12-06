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Zerrin Tekindor'u kızdıran Haluk Bilginer sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Haluk Bilginer’in eski sevgilisi olan Zerrin Tekindor’a yöneltilen Haluk Bilginer sorusu, Tekindor’un keyfini kaçırdı.

Oyuncu Zerrin Tekindor, bir AVM’de objektiflere takıldı. Zerrin Tekindor’a, Haluk Bilginer’in geçtiğimiz günlerde aldığı Emmy Ödülü sorulunca çılgına döndü.

Tekindor, muhabirlere sert çıkışta bulundu. Tekindor ısrarlı soru üzerine kızarak "Oldu mu bu şimdi? Kaç günlük şeyi söylüyorsunuz. Ben bu konu ile alakalı düşüncelerimi daha önce söyledim. Dön dolaş neden hep aynı şeyi soruyorsunuz. Başka sorunuz yok mu? Hiç sevmiyorum böyle şeyleri, ne saçma!" yanıtını verdi.

Muhabirlere "size bir daha cevap vermeyeceğim" diyerek çıkışan başarılı oyuncu hızlıca uzaklaştı.

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kadın haklı..
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