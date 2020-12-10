Zerzevan Kalesi nerede? Zerzevan Kalesi'ne nasıl gidilir? Zerzevan Kalesi Mithras Tapınağı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde barındıran Diyarbakır, Zerzevan Kalesi ile de adını dünyaya duyurdu.

Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen Asur dönemine ait bir mühür kalenin tarihini bin 200 yıl daha geriye çekti.

İçinde barındırdığı Mithras Tapınağı ile yerli ve yabancı turistlerin en merak ettiği bölge haline gelen Zerzevan Kalesi'ni 2020 yılının ilk 11 ayında 162 bin 575 kişi ziyaret etti.

ZERZEVAN KALESİ NEREDE?

Türkiye’de Diyarbakır sınırları içinde yer alan Zerzevan Kalesi, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı olan Demirölçek mahallesinde bulunuyor. Daha çok yabancı belgeselciler ve keşifleri seven yabancı turistlerin ilgi odağı olan kale Diyarbakır ile Mardin arasında bulunmaktadır.

ZERZEVAN KALESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine yaklaşık olarak 15 km mesafede bulunan kaleye kendi aracınızla gidebilirsiniz. Özel olarak kaleye ulaşım için Diyarbakır ve Mardin karayolunu kullanmanız tavsiye edilir. Karayolu üzerinden Çınar ilçesini geçmenizin ardından Zerzevan Kalesi tabelalarını görebilir ve sorunsuz olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.