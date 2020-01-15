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  4. Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü"

Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü"

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nin girişi, hazırlanan afişlerle süslendi.

Afişlerin yanı sıra girişteki görevliler tarafından da bilgilendirilen ziyaretçiler, bol bol öz çekim yaptı.

Öğrencileri ile müzeyi ziyaret eden öğretmen Semra Güldalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine müzeyi gezdirme sözü verdiğini ve o sözünü bugün tuttuğunu söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nden çok etkilendiğini ifade eden Güldalı, "Ben ve öğrencilerim bu müzeden çok etkilendik. Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir müze. Bugünde selfie günü. Tam gününe denk getirdik. Bugünün anlam ve önemine binaen hem müzeyi gördük hem de eserlerle bol bol selfie çektik." diye konuştu.

Öğrenci Sami Söker ise müzeleri çok sevdiğini ifade ederek, "Buralara daha önce gelmiştim ailem ve arkadaşlarımla. Bugün de Müzede Selfie Günü olduğu için arkadaşlarla geldik. Bol bol selfie çekindik. Bu kente gelen mutlaka burayı gezmeli ve görmeli." şeklinde konuştu.

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