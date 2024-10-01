Zeynep anne oldu, seküler Cüneyt şoke etti! Kızıl Goncalar final sahnesiyle ortalığı karıştırdı!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla seyirciyle buluştu. 20. bölümüyle ekrana gelen dizi, her sahnesiyle olay oldu. Sosyal medyada fırtınalar estiren dizinin verdiği mesajlar da gündemden düşmedi.

20'nci bölümde cezaevinde olan Meryem, bıçaklandı, Vahit dergahta darbe yapıp mürşit oldu. Seküler ve muhafazakar tarafların çatışmasını yoğun bir şekilde izlediğimiz dizinin yeni bölümünde Vahit'in oğlu Cüneyt'e daha fazla acı vermek için Zeynep'le evlenmek istemesi tepki çekti. Zeynep'in 'Hamileyim' yalanıyla kurtulduğunu zannederken zaman atlaması yaşanan dizinin son sahneleri şoke etti.

BEBEKLİ ZEYNEP, SEKÜLER CÜNEYT...

Finalde anne olan Zeynep kucağında bebekle görüldü. Bebeğin kimin ya da kimden olduğu ise merak edildi. Benliğini unutan Cüneyt ise muhafazakarlıktan çıkıp seküler oldu. Bambaşka birine dönen Cüneyt'in yeni hali şoke etti. Cüneyt'in kendisini Levent Alkanlı zannetmesi de dikkat çeken diğer detaylar arasındaydı.

Cüneyt'in giyim tarzı, konuşması hal ve tavırları tamamen değişti. Bir teoriye göre kendisini Levent zanneden Cüneyt, Levent Alkanlı adına kitaplar yazıyor ve gerçek Levent de televizyon kanallarında yazılanları anlatıyor. Ayrıca Cüneyt ve Mira'nın bir ilişkiye başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor.

Bu şaşırtan değişikliğe gelen yorumlar...

20. BÖLÜM ÖZETİ!

Vahid’in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid’in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent’in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid’i Zeynep’le tehdit ettiği Meryem’i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.