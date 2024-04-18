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Zeynep Bastık ameliyat olacağını açıkladı! 'Uyuyamadığım ve nefes alamadığım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 07:20
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ameliyat olacağını açıkladı. Doktora gittiğini ve muayene olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ciddi bir deviasyonum varmış" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeynep Bastık ameliyat olacağını açıkladı! 'Uyuyamadığım ve nefes alamadığım...'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık her açıklamasıyla adından söz ettiriyor. İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık bu defa hayranlarını korkuttu.

Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı. Bastık, kulak - burun - boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

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Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını dile getiren Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.

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"MEĞER CİDDİ BİR DEVİASYONUM VARMIŞ"

Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."

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