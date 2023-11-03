MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık ayna karşısında poz verdi! Zayıflığı dikkat çekti

Zeynep Bastık ayna karşısında poz verdi! Zayıflığı dikkat çekti

03.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ayna karşısında poz veren Bastık'ın paylaşımında zayıflığı dikkat çekti.

Zeynep Bastık ayna karşısında poz verdi! Zayıflığı dikkat çekti

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile ilgi odağı oluyor. Yeni aşkı Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir beraberlik sürdüren Bastık sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Ekran görüntüsü 2023-11-03 131744

30 yaşında olan ünlü şarkıcı ayna karşısına geçip poz verdi. Peş peşe fotoğraflarını paylaşan Zeynep Bastık'a adeta yorum ve beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2023-11-03 131752

Bastık'ın fotoğraflarında zayıflığı dikkat çekti. Ünlü ismin takipçileri "Kemiklerin sayılıyor", "Çok zayıfladın", "Harikasın", "Ne giysen yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-11-03 131757

Zeynep Bastık'ın pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Müjde Uzman ve Serra Pirinç de yer aldı.

zeynep-bastık

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bastık sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

zeynep-bastık

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yusuf Kavaklı yine sert çıktı! Ünlü sunucu "Bu bana hakaret deyip..."Yusuf Kavaklı yine sert çıktı! Ünlü sunucu "Bu bana hakaret deyip..."
İmaj tazeledi! Son haline yorum yağdı İmaj tazeledi! Son haline yorum yağdı
Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in aldığı 180 bin liralık yüzüğü neden vermedi?Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in aldığı 180 bin liralık yüzüğü neden vermedi?
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya ünlü şarkıcı yaşında sahne kıyafetleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.