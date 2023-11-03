Zeynep Bastık ayna karşısında poz verdi! Zayıflığı dikkat çekti

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile ilgi odağı oluyor. Yeni aşkı Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir beraberlik sürdüren Bastık sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

30 yaşında olan ünlü şarkıcı ayna karşısına geçip poz verdi. Peş peşe fotoğraflarını paylaşan Zeynep Bastık'a adeta yorum ve beğeni yağdı.

Bastık'ın fotoğraflarında zayıflığı dikkat çekti. Ünlü ismin takipçileri "Kemiklerin sayılıyor", "Çok zayıfladın", "Harikasın", "Ne giysen yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Zeynep Bastık'ın pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Müjde Uzman ve Serra Pirinç de yer aldı.

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bastık sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.







