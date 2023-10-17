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Zeynep Bastık beyaz sütyeniyle spor salonundan poz verdi

17.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Şarkıları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık yoğun konser temposuna rağmen sporunu aksatmıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı son olarak sütyenli spor pozuyla hayranlarını mest etti.

Son zamanlarda özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda doğa ile iç içe yaşayabilmek için Urla'dan ev almıştı. Ancak konserden konsere koşan Zeynep Bastık evinin keyfini her zaman çıkaramıyor.

Ticarete de atılan Zeynep Bastık konserden kalan zamanlarını sevgilisiyle geçirirken sporunu da aksatmıyor.

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Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı son olarak spor salonunda ayna selfie'si yaptı. Beyaz sütyeni ve taytıyla fiziğini sergileyen Zeynep Bastık hayranlarını yine mest etmeyi başardı.

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