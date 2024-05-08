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  4. Zeynep Bastık'ın Ali Can Ayyıldız ile mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...

Zeynep Bastık'ın Ali Can Ayyıldız ile mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 09:52
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zeynep Bastık şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Bastık, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı. Ayrılığın sebebi ise...

Zeynep Bastık'ın Ali Can Ayyıldız ile mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...

İddialı tarzı, sahne kostümleri ve sevilen şarkıları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zeynep Bastık yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı.

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SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşıyordu. Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozları çok konuşulmuştu.

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Ancak ünlü çift, ilişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış. Ayrılık sebebi ise yoğun iş ve hayat temposu…

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Zeynep Bastık Ali Can Ayyıldız büyük aşk ele
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