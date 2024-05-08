Zeynep Bastık'ın Ali Can Ayyıldız ile mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...

İddialı tarzı, sahne kostümleri ve sevilen şarkıları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zeynep Bastık yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı.

SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşıyordu. Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozları çok konuşulmuştu.

Ancak ünlü çift, ilişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış. Ayrılık sebebi ise yoğun iş ve hayat temposu…





