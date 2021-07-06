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Zeynep Bastık’ın bekarlığa veda partisinden olay pozlar

06.07.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış’la nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı arkadaşlarının ve yakınlarının katıldığı bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

Zeynep Bastık’ın bekarlığa veda partisinden olay pozlar

Üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini üstlendiği Tolga Akış ile 7 Temmuz'da Çeşme'deki bir otelde dünyaevine girecek olan şarkıcı Zeynep Bastık, bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiye Zeynep Bastık'ın yakın dostları katıldı.

"AİLECEK ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Zeynep Bastık, "Ailecek çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme'de olacak. İlişkimiz de zaten ilk orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

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"O ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Düğünü daha önce planladıklarını fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Zeynep Bastık, "O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı... Yakın arkadaşlar ve aile olacak. Üç gelinlik giyeceğim; Nikah, eğlence ve gece sonu ayrı olacak" dedi.

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"GÜZEL VE FİT OLALIM"

Bastık ayrıca düğün öncesi Akış ile sıkı bir diyet ve spor programına girdiklerini belirterek, "Yaza girdik, bir toparlanalım dedik. İkimiz de spora ağırlık verdik. Güzel ve fit olalım, sağlıklı görünelim istedik" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, mayıs ayında uzun bir süredir birlikte olduğu reklamcı nişanlısı Tolga Akış'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine ikinci kez 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Zeynep Bastık Instagram
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