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Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan boşanıyoruz paylaşımı

19.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ile menajer eşi Tolga Akış'tan boşanma paylaşımı geldi. Tolga Akış, Aile Mahkemesi'nden çekmiş olduğu resmi bir fotoğrafı paylaşarak Zeynep Bastık ile boşanma süreçleri hakkında güncel bir bilgi paylaşmış oldu.

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan boşanıyoruz paylaşımı

Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, geçtiğimiz yıl büyük bir kutlama ve düğün töreni ile evlenmişlerdi. Ünlülerin adeta akın ettikleri düğün sonrası Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın mutlulukları çok kısa sürmüştü. Birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, buna rağmen boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Çiftten boşanma süreçlerine ilişkin bir paylaşım geldi.

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Tolga Akış, Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Zeynep Bastık ise herhangi bir paylaşımda bulunmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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