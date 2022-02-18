Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan Oğuzhan Koç' ve Demet Özdemir açıklaması! "Düğünü çok uzatmazlar gibi"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Zeynep Bastık ile 7 ay önce nikah masasına oturan menajer Tolga Akış, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Akış, bir alışveriş merkezinin valesinden son model aracını alırken görüntülendi. Tolga Akış, üstü açık otomobil için, "Bu benim aracım." şeklinde konuştu.

"ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Yeğeniyle alışveriş yaptığını dile getiren Akış, eşinin İzmir'de konseri olduğu için yanlarında olamadığı belirtti. Konuyla alakalı konuşan Tolga Akış, "Özlüyoruz tabii ki ama alışmak zorundayız. Şehir şehir gezmeye başlayacak yakında." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU KONUYU ARAMIZDA TARTIŞMADIK"

Akış'a, eşi Zeynep Bastık ile Edis'in sosyal medyada çok konuşulan samimi dans videosu soruldu.

Tolga Akış, "Edis ikimizin de çok yakın arkadaşı. En yakın arkadaşlarımdan... Bizim için sorun olan bir şey değil. Konu yok ortada bizim için. Biz konuyu Zeynep'le aramızda tartışmadık bile. O dönem yazılanlara üzüldük sadece, o kadar." dedi.

"DÜĞÜNÜ ÇOK UZATMAZLAR"

Akış, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e yaptığı evlilik teklifi sorulunca ise, "Kendi aralarında güzel bir kutlama yaptılar ama ben de saniye saniye takip ettim aslında. Düğünü çok uzatmazlar gibi geliyor bana. Ben zamanını veremem." açıklamasını yaptı.

