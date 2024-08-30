Zeynep Bastık Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam sürüyor! Evlilik sorusunu duyunca...

MYNET- Dillere pelesenk olan şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık son dönemde özel hayatıyla da gündemde.

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık bir mekan çıkışı görüntülendi ve ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Serkay Tütüncü ile olan beraberliği hakkında ''Güzel. Her şey yolunda. Mutluyuz'' diyerek konuşan ünlü isme muhabirler evlilik sorusunu yöneltti.

O SORUYU DUYUNCA...

Zeynep Bastık evlilik sorusunu duyunca biraz sıkılarak 'Öyle bir şey yok şu anda. Bunları konuşmak istemiyoruz çok. Kaçmıyoruz bir yere gittiğimiz de yok' yanıtını verdi.