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  4. Zeynep Bastık Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam sürüyor! Evlilik sorusunu duyunca...

Zeynep Bastık Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam sürüyor! Evlilik sorusunu duyunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 14:17
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Türkiye'nin başarılı pop şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık son dönemde özel hayatıyla gündemde. Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık ilişkisinin güzel gittiğini ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Muhabirlerin evlilik sorusunu duyunca ise yanıt vermek istemedi.

MYNET- Dillere pelesenk olan şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık son dönemde özel hayatıyla da gündemde.

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık bir mekan çıkışı görüntülendi ve ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Serkay Tütüncü ile olan beraberliği hakkında ''Güzel. Her şey yolunda. Mutluyuz'' diyerek konuşan ünlü isme muhabirler evlilik sorusunu yöneltti.

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O SORUYU DUYUNCA...

Zeynep Bastık evlilik sorusunu duyunca biraz sıkılarak 'Öyle bir şey yok şu anda. Bunları konuşmak istemiyoruz çok. Kaçmıyoruz bir yere gittiğimiz de yok' yanıtını verdi.

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Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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