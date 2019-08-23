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Zeynep Bastık'tan anlamlı hareket! Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Son dönemin popüler şarkıcısı Zeynep Bastık konserinin gelirini, eski eşinin şiddeti sonucu vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Zeynep Bastık'tan anlamlı hareket! Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Kırıkkale’de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı.

Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ANLAMLI HAREKET

Ünlü ünsüz herkes küçük kız için seferber olurken bir destek de son dönemin popüler ismi Zeynep Bastık'tan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Bastık, "28 Ağustos’ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum." dedi.


Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
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Zeynep Bastık Emine BuluT konser

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