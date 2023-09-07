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Zeynep Bastık yeni aşkını kucak pozuyla duyurmuştu! Güzellik sırrına bakın...

07.09.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık yeni aşka yelken açmıştı. Bastık son olarak 'Çok güzelsin' diyen bir hayranına verdiği cevapla gündem oldu.

Zeynep Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık Ali Can Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtığını kucak pozuyla duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde tuvalette çektiği selfieleri ile gündeme gelen ve iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren Bastık konserlerine de tüm hızıyla devam ediyor.

Zeynep Bastık'a konseri sırasında bir hayranı"Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Bastık hayranına "Hepsi aşktan" şeklinde söyleyerek hem güzellik sırrını hem de ilişkisinde mutlu olduğunu açıkladı.

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