Zeynep Bastık yeni aşkını kucak pozuyla duyurmuştu! Güzellik sırrına bakın...

Zeynep Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık Ali Can Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtığını kucak pozuyla duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde tuvalette çektiği selfieleri ile gündeme gelen ve iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren Bastık konserlerine de tüm hızıyla devam ediyor.

Zeynep Bastık'a konseri sırasında bir hayranı"Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

Bastık hayranına "Hepsi aşktan" şeklinde söyleyerek hem güzellik sırrını hem de ilişkisinde mutlu olduğunu açıkladı.