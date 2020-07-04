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Zeynep Beşerler'den tepki çeken Ozan Güven paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Zeynep Beşerler, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tepkilerin odağında olan Ozan Güven'e "Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım" diyerek destek oldu.

Zeynep Beşerler'den tepki çeken Ozan Güven paylaşımı

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Güven'e ilk desteklerden biri de meslektaşı Zeynep Beşerler'den geldi.

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"YAPTIĞINA İNANMIYORUM, YAPTIYSA EN BÜYÜK DÜŞMANIYIM"

Twitter hesabından Ozan Güven hakkında paylaşımda bulunan Zeynep Beşerler, "Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım. Eğer yaptıysa ve bu kanıtlanırsa en büyük düşmanı olurum. Kadına kalkan eller kırılsın. Kadına şiddete hayır" dedi.

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"AMMA TATAVA YAPMIŞSINIZ"

Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığına inanmadığını belirten Beşerler, kısa sürede tepkilerin odağı oldu. Binlerce kişi tarafından eleştirilen Beşerler, yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Ya amma tatava yapmışsınız. Ne olduğunu bilmiyoruz dedik. Yok kız kendini mi dövdü, o mu oldu, bu mu oldu? Arkadaşım iki tarafı tam dinlemeden ön yargılı olmamak lazım. İş yargıda zaten bekleyip görelim."

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