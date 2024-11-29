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Zeynep Casalini'den "intihar" itirafı! Ölümden döndüren o ünlü ismi açıkladı! 'Beni bataklıktan aldı'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 10:38
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Yaptığı şarkılarla bir döneme iz bırakan ünlü sanatçı Zeynep Casalini, intihar itirafıyla şaşırttı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim kendisini ölümden döndüren ünlü ismi de açıkladı.

Zeynep Casalini'den "intihar" itirafı! Ölümden döndüren o ünlü ismi açıkladı! 'Beni bataklıktan aldı'

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Zeynep Casalini, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Nişantaşı'nda alışveriş yaparken gazetecilere yakalanan Casalini, yaptığı itirafla gündem oldu.

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ŞAŞIRTAN İNTİHAR İTİRAFI!

Snop Magazin'in haberine göre Zeynep Casalini, zor zamanlar geçirdiğini ve intiharı bile düşündüğünü itiraf etti. Ünlü şarkıcı, "23 Nisan gecesi hayatımın en kötü zamanlarından birini yaşadım. İntiharı bile düşündüm. Ertesi sabah Sezen, bana bir şarkı gönderdi. 'Felaket Manzara' dört ay önce çıktı ama o şarkı beni bataklıktan çekip aldı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" sözleriyle Sezen Aksu'nun ölümden döndürdüğünü söyledi.

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"Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

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'MÜZİĞİ BIRAKTI' İDDİALARINA YANIT VERDİ!

"Bodrum'a yerleşti, müziği bıraktı" iddialarına yanıt veren şarkıcı, "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksu
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