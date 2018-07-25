MAGAZİN

Zeynep Casalini garsonluk yapıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor

Zeynep Casalini garsonluk yapıyor!

Bodrum’da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor.

Uzun yıllar eski eşi Tahsin Berk ile beraber restoran işleten Zeynep Casalini, ayrıldıktan sonrada restoran işini bırakmadı. Müzik hayatına devam eden Casalini boş vakitlerinde ise yeni açtığı vegan restoranında bir yandan yemek pişirip, bir yandan ise garsonluk yapıyor.

Konsere gittiği günler de tiyatro oyuncusu olan 27 yaşındaki kızı Ceren Sarp restoranla ilgileniyor.

5b583cdc5d1c2e1c7c832be1

Yıllardır vejetaryen olan Zeynep Casalini geçtiğimiz yıllarda bir karar alarak vegan olmuştu. Kızı Ceren’i de vegan yapan Casalini birlikte açtıkları kafe, restoranda vegan olmanın yollarını da insanlara anlatıyor. Oyunculuk yapan kızı Ceren ise restoranın her işi ile ilgileniyor. Market alışverişinden aşçılığa, garsonluktan bulaşıkçılığa kadar tüm restoranın yükünü taşıyan Ceren annesiyle birlikte çalışmaktan oldukça memnun.

ŞARKICILIĞI BIRAKMADIM

Casalini, müziği bırakmadığını ve restoran işletmeciliği de yaptığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Bodrum’da Veganili diye bir vegan kafe açtım. Şarkıcılığı ise bırakmadım. Önceden evde yemek yapardım bütün arkadaşlarıma, çocuklarıma. Bunu neden böyle bir yer haline getirmeyeyim diye düşündüm. Daha sonra bu kafeyi açma kararı aldım. Eski eşim Tahsin kendi yerinde devam ediyor restoran işletmeye. Ben de böyle minik tatlı bir yer hayal ediyordum. Bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim. Konserlere gidip geliyorum. Ben olmadığım zamanlarda kızım Ceren ilgileniyor burayla” ifadelerini kullandı.

5b583cdc5d1c2e2688d21358

Vegan olmakla ilgili açıklamalarda da bulunan Casalini, “Veganlar diğer insanların yemediği şeyleri yemiyor. Diğer insanlar da vagan insanların yediği ürünlerle beslense. Aslında herkes vegan olsa ve dünya bir şekilde kurtulsa. Veganlık aslında dünyanın kurtarılması ile ilgili bir olay. Her canlının yaşamaya hakkı var. Her canlının kendi sütünü kendi bebeğine verme hakkı var. Ben veganım ve çok mutluyum. Çok besleyici ve çok güzel şeyler yiyorum” şeklinde konuştu.

Restoranında yaptığı yemekleri de anlatan ünlü sanatçı “Restoranımda zeytinyağlı yemekler, 5 çeşit burger, 3 çeşit makarna, glütensiz yiyecekler, tatlılarımızın hepsi glütensiz. Zaman zaman ise deneysel şeyler yaparak farklı tatlar bulmaya çalışıyoruz. Sabah kahvaltı veriyoruz, meyve karışımları yapıyoruz” dedi.

5b583cdc5d1c2e1c7c832bdb

YAZLARI ANNEMİN YANINDAYIM

Casalini’nin kızı Ceren Sarp ise çalışmaktan çok zevk aldığını ifade ederek, “Annem ile çalışmak çok güzel bir duygu. O konserdeyken ya da burada yokken çok daha stresli oluyorum. Her şeyi tam olarak bilemiyorum. Bilemediğim yerlerde annemi arayıp bilgi alıyorum. Daha çok kız kardeşim Dafne ile zaman geçiriyorum. Anneme yardımcı olmaya çalışıyorum. İstanbul’da da tiyatro yapıyorum. Kışları İstanbul’da, yazları ise annemin yanında çalışarak zaman geçiriyorum” ifadelerini kullandı.


PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen gergin!Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen gergin!
Çıplak görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay ilk kez konuştuÇıplak görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay ilk kez konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeynep casalini Zeynep Casalini GARSON

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray Serdar Gürler ile anlaşma sağladı

Galatasaray Serdar Gürler ile anlaşma sağladı

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

İlginizi Çekebilir

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bereket versin ne güzel kendi işyerinde insan her şeyi yapar.Vegan olmasıda ayrı güzel.
şimdi hatice gibi bunada reklam icin para yagar. şirketler sıraya girer
bu veganların yüzünden dünyada yeşil yok oluyor beeaaa:))))))
Diğer Haberler
Demi Rose'dan kovboy pozu

Demi Rose'dan kovboy pozu

Metin Hara'dan Adriana Lima paylaşımı

Metin Hara'dan Adriana Lima paylaşımı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen gergin!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen gergin!

Çıplak görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay ilk kez konuştu

Çıplak görüntüleri sızmıştı! Berk Oktay ilk kez konuştu

İrem Derici'nin yeni imajı olay oldu

İrem Derici'nin yeni imajı olay oldu

Dua Lipa'nın dansı olay oldu!

Dua Lipa'nın dansı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.