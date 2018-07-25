Zeynep Casalini garsonluk yapıyor!

Bodrum’da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor.

Uzun yıllar eski eşi Tahsin Berk ile beraber restoran işleten Zeynep Casalini, ayrıldıktan sonrada restoran işini bırakmadı. Müzik hayatına devam eden Casalini boş vakitlerinde ise yeni açtığı vegan restoranında bir yandan yemek pişirip, bir yandan ise garsonluk yapıyor.

Konsere gittiği günler de tiyatro oyuncusu olan 27 yaşındaki kızı Ceren Sarp restoranla ilgileniyor.

Yıllardır vejetaryen olan Zeynep Casalini geçtiğimiz yıllarda bir karar alarak vegan olmuştu. Kızı Ceren’i de vegan yapan Casalini birlikte açtıkları kafe, restoranda vegan olmanın yollarını da insanlara anlatıyor. Oyunculuk yapan kızı Ceren ise restoranın her işi ile ilgileniyor. Market alışverişinden aşçılığa, garsonluktan bulaşıkçılığa kadar tüm restoranın yükünü taşıyan Ceren annesiyle birlikte çalışmaktan oldukça memnun.

ŞARKICILIĞI BIRAKMADIM

Casalini, müziği bırakmadığını ve restoran işletmeciliği de yaptığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Bodrum’da Veganili diye bir vegan kafe açtım. Şarkıcılığı ise bırakmadım. Önceden evde yemek yapardım bütün arkadaşlarıma, çocuklarıma. Bunu neden böyle bir yer haline getirmeyeyim diye düşündüm. Daha sonra bu kafeyi açma kararı aldım. Eski eşim Tahsin kendi yerinde devam ediyor restoran işletmeye. Ben de böyle minik tatlı bir yer hayal ediyordum. Bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim. Konserlere gidip geliyorum. Ben olmadığım zamanlarda kızım Ceren ilgileniyor burayla” ifadelerini kullandı.