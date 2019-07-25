MAGAZİN

Zeynep Demirel'i sinirlendiren olay! 'Kimse sizin köleniz değil'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Volkan Demirel'in eşi, aynı zamanda YouTube kanalında takipçileriyle güzellik sırlarını paylaşan Zeynep Demirel, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda, yan masasında oturan müşterinin garsonu azarlamasıyla adeta çılgına döndü.

Zeynep Demirel'i sinirlendiren olay! 'Kimse sizin köleniz değil'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel gittiği mekanda yaşananlara dayanamadı.

Yakın dostlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Demirel, yan masadaki müşterinin garsonu azarlamasıyla çileden çıktı. Genç kadın, garsona kötü davranan kadını sert bir dille uyarıp çalışanı da teselli etti.

MÜŞTERİYİ UYARDI

Bu hareketiyle mekanda bulunanların takdirini kazanan Demirel, yaşadığı olayı Instagram'da da paylaştı.

Demirel olay sonrası yaptığı paylaşımda, "İnsanların kişiliğini en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak! Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey. Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok. Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen. Aşırı itici ve komik oluyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel

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