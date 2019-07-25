Zeynep Demirel'i sinirlendiren olay! 'Kimse sizin köleniz değil'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel gittiği mekanda yaşananlara dayanamadı.

Yakın dostlarıyla yemek yemek için bir mekana giden Demirel, yan masadaki müşterinin garsonu azarlamasıyla çileden çıktı. Genç kadın, garsona kötü davranan kadını sert bir dille uyarıp çalışanı da teselli etti.

MÜŞTERİYİ UYARDI

Bu hareketiyle mekanda bulunanların takdirini kazanan Demirel, yaşadığı olayı Instagram'da da paylaştı.

Demirel olay sonrası yaptığı paylaşımda, "İnsanların kişiliğini en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak! Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey. Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok. Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen. Aşırı itici ve komik oluyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

