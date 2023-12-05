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  4. Zeynep Dizdar'dan Ümit Sayın itirafı! İlk cinsel ilişkisine dair olay ifade

Zeynep Dizdar'dan Ümit Sayın itirafı! İlk cinsel ilişkisine dair olay ifade

05.12.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile uzun yıllar listelerde birinci sırada yer alan Zeynep Dizdar yıllar sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Zeynep Dizdar ilk cinsel ilişkisini Ümit Sayın ile yaşadığını söyledi ve olay açıklamalarda bulundu. Dizdar Sayın tarafından defalarca kez aldatıldığını da iddia etti.

Vazgeç Gönül', 'İlle de Sen', 'Zehir Gibi' 'Sana Güvenmiyorum' gibi parçalarıyla tanınan Zeynep Dizdar, Haberler Youtube kanalında yer alan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

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"ÖPÜŞEREK ÇOCUK OLDUĞUNA İNANIYORDUM"

Ümit Sayın ile ilişkisine dair samimi sözler söyleyen şarkıcı 2 yıl düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Sunucunun "İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusu üzerine şarkıcı "Gözümü açtığım insan başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar" dedi.

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Zeynep Dizdar "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" dedi. Sunucu bunun üzerine "Pişman mısın doğurmadığına?" dedi. Dizdar ise "Kısmet. Ben yola devam ettim" dedi.


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